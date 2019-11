Autofahrer unter Drogenverdacht

Unglücklich verlief eine Verkehrskontrolle für einen 26-Jährigen aus dem Landkreis Haßberge. Bei dem Haltepunkt am Mittwochabend in Kirchlauter stellten die Beamten der Polizeiinspektion Ebern bei ihm drogentypische Auffälligkeiten fest. Da ein Vortest den Verdacht auf zurückliegenden Marihuanakonsum bestätigte, musste der junge Mann die Beamten zur Entnahme einer Blutprobe begleiten. Auf den Autofahrer kommen nun eine Anzeige nach dem Straßenverkehrsgesetz sowie 500 Euro Bußgeld, ein Punkt in Flensburg und ein einmonatiges Fahrverbot zu.