Der Unfall geschah bei geringer Geschwindigkeit der Beteiligten, dennoch hat sich ein Rollerfahrer leicht verletzt. Am Samstagvormittag übersah ein Pkw-Fahrer, der von der Horlachenstraße in die Lichtenfelser Straße abbiegen wollte, den aus der Ivo-Hennemann-Straße kommenden Rollerfahrer. An den beiden Fahrzeugen konnte am Unfallort kein Sachschaden ausgemacht werden.