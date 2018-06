Autofahrer übersieht Rollerfahrer

Bei einem Unfall am Dienstag kurz vor der Mittagszeit in der Hinteren Gasse ist ein Zweiradfahrer verletzt worden. Ein 58-Jähriger wollte aus einem Parkplatz in den fließenden Verkehr einfahren. Dabei übersah er den vorfahrtsberechtigten 25-Jährigen, der mit seinem Motorroller die Hintere Gasse in Richtung Innenstadt unterwegs war. Durch den Zusammenstoß stürzte der Zweiradfahrer und zog sich eine leichte Knieverletzung zu. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden. pol