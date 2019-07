Leicht verletzt worden ist am Donnerstagnachmittag ein 39-jähriger Radfahrer, als er an der Einmündung Pilatus-Campus von einem 56-jährigen VW-Fahrer übersehen wurde. Der Autofahrer wollte auf die Kreisstraße FO 13 abbiegen. Der Fahrradfahrer stürzte und zog sich Prellungen und Aufschürfungen an Armen und Beinen zu. pol