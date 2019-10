An der Kreuzung Bahnhofstraße/Hans-Maier-Straße sind am späten Donnerstagabend ein Auto und ein 31-jähriger Radfahrer zusammengestoßen. Der Fahrer eines Skoda, der von der Bahnhofstraße kommend nach links in die Hans-Maier-Straße abbiegen wollte, hatte den Radfahrer, der ebenfalls bei Grün die Bahnhofstraße überquerte, übersehen. Der Zweiradfahrer stürzte durch den Zusammenstoß vom Rad und zog sich Kopfverletzungen zu. Er wurde mit dem Rettungsdienst in die Uniklinik Erlangen gebracht.