Autofahrer übersieht Radfahrer

An der Kreuzung Industriestraße/Auweg in Strullendorf übersah am Mittwochnachmittag ein 37-jähriger Hyundai-Fahrer einen vorfahrtsberechtigten 55-jährigen Fahrradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Radfahrer stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Am Pkw und am Rad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro. pol