Autofahrer übersieht Radfahrer

Auf der Staatsstraße zwischen Mühlhausen und Nackendorf hat am Freitagmorgen ein 26-jähriger Autofahrer beim Überholen einen entgegenkommenden 18-jährigen Radfahrer übersehen. Der Autofahrer touchierte den Radfahrer so stark, dass dieser vom Rad geschleudert wurde und schwer verletzt liegen blieb. Er wurde mit schweren Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. Die beteiligten Fahrzeuge wurden von der Polizei zur weiteren Untersuchung sichergestellt.