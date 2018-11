Autofahrer übersieht Pkw - da kracht es

Ein Schaden von etwa 6000 Euro entstand an den Autos, die an dem Unfall beteiligt waren, der sich am Donnerstag gegen 17.15 Uhr in Untersteinach ereignete. Ein Autofahrer wollte mit seinem VW Golf von der Guttenberger Straße in die B 303 einbiegen. Dabei übersah er eine Autofahrerin, die mit ihrem Pkw Honda aus Richtung Stadtsteinach kam und in die Guttenberger Straße einbiegen wollte, so dass er ihr in die linke Fahrzeugseite fuhr. Die Fahrerin des Honda wurde durch den Aufprall leicht verletzt und vom Rettungsdienst in das Klinikum Kulmbach gebracht. Den Fahrer des VW Golf erwartet nun ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung und einer Vorfahrtsverletzung.