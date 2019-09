Autofahrer übersieht Motorradfahrer

Schwer verletzt wurde ein Motorradfahrer bei einem Unfall am späten Samstagnachmittag. Der 62-Jährige wurde von einem Golf-Fahrer erfasst, der von Altendorf kam und zum Sportgelände abbog. Dabei übersah er den einen entgegenkommenden Motorradfahrer. Beim Zusammenstoß stürzte er und verletzte sich schwer an der Schulter. Mit dem Rettungswagen wurde er in das Krankenhaus Forchheim eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in einer Höhe von insgesamt rund 10 000 Euro.