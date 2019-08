In den frühen Morgenstunden kam es am Donnerstag zu einen Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Leichtkraftrad. Ein 26-jähriger Autofahrer übersah während des Abbiegevorgangs von der Frankenstraße auf die vorfahrtsberechtigte Welitscher Straße einen 17-jährigen Mopedfahrer. Durch den Zusammenstoß erlitt dieser Brüche am rechten Bein und musste in die Frankenwaldklinik gebracht werden. Sowohl am Pkw als auch an dem Moped entstand ein Schaden in Höhe von circa 1000 Euro. pol