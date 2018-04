Autofahrer übersieht Lkw

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmittag gegen 11.40 Uhr in Dachsbach ist ein Sachschaden von insgesamt rund 4000 Euro an den beteiligten Fahrzeugen entstanden. An der Ampelkreuzung in der Neustädter Straße war ein 67-jähriger Autofahrer bei Grünlicht losgefahren, ließ dann aber noch einen Linksabbieger passieren. Als der Rentner dann wieder anfuhr, übersah er einen entgegenkommenden Lastwagen. Beide Fahrer blieben unverletzt. pol