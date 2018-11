Autofahrer übersieht Fußgängerin

Am Montag ist in Forchheim eine Fußgängerin von einem Auto angefahren worden. Die 79-Jährige versuchte am Morgen zu Fuß die Bayreuther Straße zu überqueren. Gleichzeitig fuhr ein 40-jähriger VW-Fahrer auf der Hans-Räbel-Straße und wollte nach links auf die B 470 abbiegen. Dabei übersah er die Fußgängerin und touchierte diese so, dass sie stürzte und sich am Knie verletzte. Sie wurde vom Rettungsdienst ins Klinikum Forchheim gebracht.