Autofahrer übersieht Fußgängergruppe

An der Kreuzung Erlanger Straße/Rathgeberstraße in Herzogenaurach ist es am Dienstagabend gegen 18.45 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, bei dem zwei Fußgängerinnen verletzt wurden, eine davon schwer. Ein 32-jähriger Autofahrer wollte bei Grünlicht von der Erlanger Straße nach links in die Rathgeberstraße abbiegen und übersah dabei, dass die Fußgängerampel ebenfalls grün zeigte und eine Personengruppe die Straße überquerte. Er erfasste mit seinem Auto zwei Personen frontal. Eine 43-jährige Frau wurde dabei leicht, eine 60-jährige Frau schwer verletzt.