Am Mittwochnachmittag wollte ein 19-Jähriger mit seinem Ford Focus aus der Shell-Tankstelle auf die B173 in Richtung Küps einfahren. Dabei über sah er eine ältere Dame, die mit ihrem Rollator den Gehweg nutzte. Beim Zusammenstoß kam die 80-Jährige zu Fall und musste mit leichten Verletzungen in die Frankenwaldklinik gebracht werden.