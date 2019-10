Autofahrer übersieht Fahrradfahrer

Leicht verletzt wurde ein Fahrradfahrer bei einem Unfall am Dienstag, gegen 17.20 Uhr, an der Kreuzung Meininger Straße/Am Dicken Turm. Ein 56-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr die Meininger Straße stadteinwärts. An der Kreuzung "Am Dicken Turm" übersah er einen von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Radfahrer. Der Fahrradfahrer stürzte zu Boden und erlitt Abschürfungen. Zur Schadensregulierung wurden vor Ort die Personalien ausgetauscht. Am Fahrzeug entstand augenscheinlich kein Schaden, am Fahrrad wurde die Felge beschädigt. Die Polizei beziffert den Schaden auf circa 200 Euro. pol