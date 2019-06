Autofahrer übersieht Eineinhalbjährigen

Zu einem schweren Vekehrsunfall kam es in der Nageler Straße im Küpser Ortsteil Oberlangenstadt am frühen Dienstagabend. Ein 87-jähriger Pkw-Fahrer, der auf der Nageler Straße in Richtung Nagel unterwegs war, übersah einen einjährigen Jungen, welcher auf der Straße spielte. Durch den Zusammenstoß wurde der Junge zunächst bewusstlos. Da nicht auszuschließen war, dass der Junge schwerere Verletzungen erlitten hatte, wurde er mit dem Rettungshubschrauber in die Kinderklinik Bayreuth gebracht. Der Autofahrer erlitt einen Schock und wurde ebenfalls ins Krankenhaus gebracht. pol