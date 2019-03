Autofahrer übersieht den Gegenverkehr

Rund 12 000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, bei dem ein 35-Jähriger den Gegenverkehr übersehen hat. Der 35-Jährige fuhr gegen 17.15 Uhr mit seinem Volkswagen in der Oeslauer Straße und wollte an der "Grosch-Kreuzung" nach links in die Kronacher Straße einbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden 58-Jährigen mit seinem Mercedes. Dieser versuchte noch, den Verkehrsunfall zu vermeiden, und wich nach rechts aus, konnte den Zusammenstoß jedoch nicht verhindern.