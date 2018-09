Autofahrer übersieht beim Abbiegen Radler

Ein 64-jähriger Pkw-Lenker befuhr am Mittwoch in den Abendstunden die B 85 in Glosberg in Richtung Kronach. Als er nach links in die Einfahrt nach Glosberg einbiegen wollte, übersah er einen entgegenkommenden 35-jährigen Stockheimer Fahrradfahrer. Der Radfahrer konnte einen Zusammenstoß mit dem Pkw nicht mehr verhindern und stürzte. Er zog sich leichte Verletzungen zu und musste in die Helios Frankenwaldklinik Kronach eingeliefert werden. Die Polizeistreife stellte bei dem Autofahrer Alkoholgeruch fest. Ein Test bestätigte dies. Der Autofahrer hatte 0,64 Promille und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Sein Führerschein wurde sichergestellt und er bekommt demnächst Post von der Staatsanwaltschaft. pol