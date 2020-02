Autofahrer übersieht anderen Wagen

Zwei Leichtverletzte forderte ein Verkehrsunfall auf der Straße zwischen Eltmann und Ebelsbach in Höhe der Auffahrt auf die Autobahn (in Richtung Bamberg). Ein 24-Jähriger befuhr am Montag um 19.15 Uhr mit seinem Seat die ehemalige Bundesstraße 26 von Eltmann in Richtung Ebelsbach. An der Auffahrt der A 70 in Richtung Bamberg wollte er nach links abbiegen. Beim Einbiegen übersah er einen Audi, dessen Fahrer auf der Trasse der früheren B 26 von Ebelsbach nach Eltmann unterwegs war. Es kam auf der Fahrbahn zum Zusammenstoß der beiden Autos. Dabei drehte sich der Seat und blieb auf der Gegenfahrbahn als "Falschfahrer" stehen. Beide Fahrer erlitten leichte Verletzungen und wurden deswegen in Krankenhäuser eingeliefert. An den Autos entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden, den die Haßfurter Polizei auf rund 25 000 Euro schätzt.