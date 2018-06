Autofahrer touchiert Postangestellte

Am Samstagmorgen wurde eine Postangestellte, die mit dem Postfahrrad im Zinkenwörth unterwegs war, von einem nach hinten ausscherenden Autofahrer angefahren und an der rechten Schulter leicht verletzt. Als die Verletzte ihn daraufhin ansprach, entfernte sich der Unfallverursacher in Richtung Habergasse. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt, Telefon 0951/9129-210, zu melden.