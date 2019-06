Autofahrer tankt, ohne zu bezahlen

Ein bisher unbekannter Mann hat am Freitagmorgen an einer Tankstelle in der Erhardstraße getankt und ist dann davongefahren, ohne zu bezahlen. Eine Zeugin konnte den Mann und sein Fahrzeug beschreiben: Demnach handelte es sich um einen schwarzen Pkw Kombi. Der Mann soll etwa 30 bis 35 Jahre alt und 180 Zentimeter groß gewesen sein. Er soll eine schlanke Körperform und lange, schwarze Haare, die zu einem Pferdeschwanz gebunden waren, gehabt haben. Zeugen können sich bei der Polizei Bad Kissingen unter Tel.: 0971/ 714 90 oder per E-Mail: pi.bad-kissingen@polizei.bayern.de melden. pol