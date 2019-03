Autofahrer streiten sich um Parkplatz

Am vergangenen Samstag kam es auf einem Parkplatz eines Lebensmittel-Discounters in der Hartmannstraße zu einer verbalen Streitigkeit. Grund war das Nichtbeachten der eingezeichneten Parkflächen, wobei von einem Pkw beinahe zwei Parkflächen benutzt wurden. Dem daneben stehenden Fahrzeug verblieb eine geringere Fläche zum Parken. Die beteiligten Fahrzeugführer gerieten darüber in einen Streit, der letztendlich in beleidigenden Äußerungen gipfelte, heißt es im Polizeibericht. Die Polizeiinspektion wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass eine eingezeichnete Parkflächenmarkierung eines Supermarktes zu keinem Besitzanspruch berechtigt und eventuelle Belehrungen über mögliches Fehlverhalten nur durch die dafür zuständigen Sicherheitskräfte zu erfolgen hat. pol