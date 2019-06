Beim Einfahren auf die Hauptfahrbahn kam am Dienstagmorgen der 79-jährige Fahrer eines VWs an der Anschlussstelle Hallstadt der A 70 zu weit nach links und streifte einen dort fahrenden vorfahrtsberechtigten Sattelzug im Bereich der Sattelzugmaschine. Der Schaden an den beteiligten Fahrzeugen beläuft sich laut Polizei auf 1500 Euro.