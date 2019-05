Die Kurve war für ihn offenbar zu eng: Beim Abfahren von der A 73 kam am Sonntagmorgen der 22-jährige Fahrer eines Seat in der Anschluss-Stelle Memmelsdorf in Fahrtrichtung Süden zu weit nach rechts und streifte dabei die Außenschutzplanke. Der Sachschaden an seinem Pkw wird nach Angaben der Polizei auf 5000 Euro geschätzt.