Autofahrer stößt mit Reh zusammen

Ein VW-Fahrer erfasste am Donnerstag, gegen 7.40 Uhr, auf der Staatsstraße St 2291 von Bad Kissingen in Richtung Oberthulba ein Reh, das von rechts auf die Fahrbahn rannte. Nach der Kollision flüchtete das Tier nach links auf das Feld und verschwand. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von circa 100 Euro. Der Jagdpächter wurde informiert. pol