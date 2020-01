Autofahrer stehen unter Dorgeneinfluss

Gleich zwei Autofahrer sind in der Nacht zum Donnerstag auf der A 3 aus dem Verkehr gezogen worden, weil sie unter dem Einfluss von Drogen am Steuer saßen. Zunächst wurde um 0.47 Uhr an der Ausfahrt Höchstadt-Ost ein 23-Jähriger angehalten. Nachdem sein Verhalten auf die Einnahme von Drogen hinwies, wurde ein Vortest durchgeführt. Dieser war positiv auf Amphetamine. Zudem wurde bei ihm ein Springmesser gefunden. Diese Messer sind nach dem Waffengesetz verboten. Um 3 Uhr wurde ein 24-Jähriger an der Ausfahrt Erlangen-West kontrolliert. Auch bei ihm lagen Hinweise auf Drogenkonsum vor. Hier war der Vortest positiv auf Kokain.