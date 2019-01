Autofahrer standen unter Drogeneinfluss

Am späten Freitag wurde ein 21-jähriger Autofahrer in Elfershausen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Polizeibeamten drogentypische Auffälligkeiten fest. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv; der Fahrer räumte daraufhin den Konsum von Cannabis am Vortag ein. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und die Weiterfahrt unterbunden. Eine weitere Drogenfahrt unterband die Polizei am Sonntagmorgen, als sie bei einer Verkehrskontrolle in Diebach bei einem 19-jährigen Autofahrer Hinweise auf Drogenkonsum feststellte. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. pol