Autofahrer stand unter Drogeneinfluss

Wegen seiner unsicheren Fahrweise wurde an Neujahr gegen 16.20 Uhr ein BMW-Fahrer am Heinrichsdamm von einer Polizeistreife kontrolliert. Währenddessen fielen bei dem 25-jährigen Mann drogentypische Ausfallerscheinungen auf, was ein Drogenvortest bestätigte. Der Autofahrer räumte den Konsum von Cannabis ein. Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins folgten. pol