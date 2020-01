Autofahrer spricht Kind in Heiligenstadt an

Wie am Donnerstag bekannt geworden ist, hat am frühen Mittwochmorgen ein bislang unbekannter Autofahrer im Bereich der Hauptstraße in Heiligenstadt einen elfjährigen Jungen angesprochen. Der Mann hielt mit einem dunklen Auto neben dem Kind, das sich auf dem Weg zur Bushaltestelle befand, und sprach es durch die geöffnete Beifahrerscheibe an. Obwohl der Mann laut Polizei noch keine Forderungen an das Kind gestellt hatte, reagierte der Junge goldrichtig und lief, ohne sich auf ein Gespräch einzulassen, weiter. Der Autofahrer setzte seinen Weg in unbekannte Richtung fort. Eine genauere Beschreibung von Fahrer und Wagen liegen nicht vor. Zur Aufklärung der Sachlage werden eventuelle Zeugen und der Autofahrer gebeten, sich an die Polizeiinspektion Bamberg-Land zu wenden, Telefon 0951/9129-310.