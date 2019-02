Autofahrer roch nach Alkohol

Beamte der Polizei Neustadt kontrollierten am Dienstagabend einen Toyota in Wörlsdorf. Am Steuer saß ein 53-jähriger Mann aus dem Landkreis Sonneberg. Er roch deutlich nach Alkohol. Deshalb wurde ein Atemalkoholtest in der Dienststelle durchgeführt. Dieser erbrachte einen Wert von 0,60 Promille. Dafür erwarten den 53-Jährigen ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro und ein einmonatiges Fahrverbot.