Autofahrer rammt Jungrind

Ein Jungrind brach am Donnerstagabend zwischen Grössau und Posseck aus der Weide aus und lief auf die Straße. Ein herannahender Pkw-Fahrer konnte dem Tier nicht mehr ausweichen. Durch den Zusammenstoß entstand am Auto Schaden in Höhe von geschätzten 6000 Euro. Ob das Jungrind verletzt ist, kann derzeit noch nicht gesagt werden, da es noch dem Zusammenstoß in den Wald rannte und noch nicht gefunden werden konnte.