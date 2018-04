Autofahrer rammt Biker nach Ampel

Zwei Verkehrsteilnehmer sind sich am Donnerstag gegen 6.45 Uhr in Forchheim an der Einmündung Reuther Straße/Ehrenbürgstraße in die Haare gekommen.

Ein 44-jähriger Autofahrer wartete bei Rotlicht an der Ampel, als sich ein 42-jähriger Zweiradfahrer links von diesem hinstellte, nachdem er zuvor an allen wartenden Fahrzeugen vorbeigefahren war. Als die Ampel auf Grün umsprang, fuhren beide gleichzeitig stadteinwärts los. Der Autofahrer beschleunigte und fuhr so dicht auf einen vorausfahrenden Wagen auf, dass der Kradfahrer nicht einscheren konnte.



Mit dem Fuß gegen die Autotür

Daraufhin beleidigte der Kradfahrer den Autofahrer und trat mit dem Fuß gegen dessen Auto. Anschließend rammte der Autofahrer den Kradfahrer seitlich, so dass dieser auf die Fahrbahn stürzte und sich hierdurch schwer verletzte.



Polizei Forchheim ermittelt

An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 3000 Euro. Gegen beide Fahrzeugführer wird nun wegen verschiedenster Straftaten ermittelt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Forchheim zu melden. pol