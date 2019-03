Autofahrer prallt gegen Baum

In der Nacht auf Freitag gegen 23.40 Uhr ist ein Autofahrer zwischen Bug und Pettstadt gegen einen Baum geprallt - der Mann wurde leicht verletzt.

Der 31-Jährige war laut Polizei am Steuer eingenickt. Das Fahrzeug kam nach links von der Straße ab, fuhr noch 200 Meter durchs Unterholz und kam an einem Baum zum Stehen. Alkohol war laut den Beamten nicht im Spiel. Am Wagen entstand Totalschaden. szs