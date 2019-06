Autofahrer ohne Versicherungsschutz

Ohne Versicherungsschutz im Straßenverkehr unterwegs war am Sonntag um 0.30 Uhr ein 38-jähriger Coburger mit seinem VW in der Kanalstraße. Bei einer Kontrolle durch die Coburger Ordnungshüter fiel auf, dass seitens der Zulassungsstelle der weitere Betrieb des Fahrzeugs untersagt war. Grund hierfür war der fehlende Haftpflichtversicherungsschutz für das Fahrzeug. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Pkw verkehrssicher am Fahrbahnrand abgestellt. Die Coburger Polizei ermittelt gegen den 38-Jährigen nun wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. pol