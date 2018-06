Autofahrer ohne Führerschein haut ab

pol



Vor einer Fahrzeugkontrolle in Niederfüllbach flüchtete am Dienstag um kurz vor Mitternacht ein 28-jähriger Hesse mit seinem VW . Als er bemerkte, dass die Ordnungshüter ihn einer Kontrolle unterziehen wollten, beschleunigte er deutlich und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Untersiemau davon. Die Polizeistreife konnte ihn dennoch einholen und in der Lichtenfelser Straße in Untersiemau kontrollieren. Der Grund für die Flucht stand schnell fest. Der 28-Jährige konnte keine Fahrerlaubnis vorweisen, da diese ihm gerichtlich entzogen worden war. Die Weiterfahrt wurde noch an Ort und Stelle unterbunden. Den 28-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.