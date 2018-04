Autofahrer nötigt Radfahrer

Die Polizei ermittelt gegen einen Autofahrer, der einen Fahrradfahrer gleich mehrfach genötigt hatte.Bereits in der Memmelsdorfer Straße hielt der Pkw-Fahrer einfach auf dem Radweg an, so dass der Radler ausweichen musste. In der Gundelsheimer Straße wurde der Radfahrer dann zweimal von demselben Wagen geschnitten und musste dabei stark abbremsen. Anschließend stieg der unbekannte Fahrzeugführer aus seinem Auto und ging mit Drohhaltung und geballter Faust auf den Radfahrer zu. Ein Zeuge konnte dann Schlimmeres verhindern und hörte, wie der Radfahrer noch als "Idiot" bezeichnet wurde.