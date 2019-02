Bamberg vor 21 Stunden

Autofahrer nötigen Kinder auf Fahrrad

Am Donnerstag gegen 17.30 Uhr fuhren zwei Kinder im Alter von zehn und 13 Jahren mit ihren Fahrrädern auf der Nürnberger Straße in Bamberg. Als sie nach links in die Moosstraße einbiegen wollten, wurd...