Autofahrer nimmt Moped die Vorfahrt

Am Montagnachmittag fuhr ein 48-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Daimler von der Industriestraße kommend nach rechts in die Kreisstraße Richtung Vogtendorf ein. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines von links kommenden Kleinkraftradfahrers. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde der Zweiradfahrer leicht verletztund zur weiteren Behandlung in die Frankenwaldklinik Kronach gebracht. Der Gesamtschaden an den beiden Fahrzeugen wird mit 1500 Euro angegeben.