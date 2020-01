Autofahrer mussten zu Fuß weiter

Die Haßfurter Polizei hat am Sonntag sowie in der Nacht zum Montag verstärkt den Verkehr kontrolliert. Dabei wurden mehrere Autofahrer beanstandet, wie aus einer Mitteilung der Inspektion vom gestrigen Montag hervorgeht. Die Schwerpunkte der Kontrollen waren Zeil und die Kreisstadt Haßfurt.

Nach einem Zeugenhinweis

Bereits am frühen Morgen gegen 5.15 Uhr hat eine Streife aufgrund des Hinweises einer Zeugin einen 19-jährigen Pkw-Fahrer in Zeil in der Sander Straße angehalten und seine Fahrtauglichkeit überprüft. Laut der Information stand der Fahrer im Verdacht, alkoholisiert unterwegs zu sein. Die Wahrnehmungen der Polizeibeamten vor Ort bestätigten den Verdacht. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,72 Promille bei dem jungen Fahrer. Blutprobe, Sicherstellung des Führerscheins und kurzfristig des Fahrzeugschlüssels sowie eine Anzeige sind die Folgen der Kontrolle.

Cannabisgeruch fiel auf

Bei einer Standkontrolle in Zeil wurde gegen 22 Uhr ein 23-jähriger VW-Fahrer angehalten. Da bei der Kontrolle des jungen Mannes Auffälligkeiten wie Cannabisgeruch auf Drogenkonsum hindeuteten, wurde die Fahrtauglichkeit in Form von besonderen Tests überprüft. "Dabei wurden eindeutige drogentypische Besonderheiten festgestellt", heißt es wörtlich im Bericht der Inspektion. Aus diesem Grund wurde vom Sachbearbeiter eine Blutentnahme angeordnet. Bei der Personenkontrolle wurde zusätzlich eine geringe Menge Marihuana aufgefunden und sichergestellt. Die Weiterfahrt mit dem Pkw wurde unterbunden. Mehrere Anzeigen wegen Fahrens unter Drogeneinfluss sowie wegen Besitzes von Betäubungsmitteln folgten.

Knapp unter dem Grenzwert

In der Nacht zum Montag wurde gegen 1.30 Uhr in Haßfurt ein 63-jähriger Mercedes-Fahrer in der Schweinfurter Straße kontrolliert. Während der Kontrolle wurde Alkoholgeruch von den Beamten wahrgenommen. Ein gerichtsverwertbarer Alkoholtest in den Räumen der Polizeiinspektion ergab einen Wert von 0,48 Promille. Da bei dem Mann keine sonstigen Ausfallerscheinungen erkennbar waren und der Wert nicht über die 0,5 Promille-Grenze stieg, konnte er seinen Weg fortsetzen, ohne weitere Einschränkungen befürchten zu müssen - allerdings ohne Auto. Präventiv unterband die Polizei die Weiterfahrt mit Einsicht und Einverständnis des Mannes.

Vernünftiges Verhalten

Das war auch vernünftig, denn bei der Beteiligung an einem Verkehrsunfall "hätte die Frage einer Führerschein-Sicherstellung besondere Brisanz gewonnen", so die Polizei. Auch wenn der Promillewert knapp unter der Grenze von 0,5 lag. red