Autofahrer musste sich am Pkw festhalten

Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Bamberger Straße hielten Beamte der Polizei-Inspektion Lichtenfels am Sonntagnachmittag einen 56-jährigen Skoda-Fahrer an. Dabei schwankte der Mann recht stark und musste sich mehrfach an seinem Pkw festhalten. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,52 Promille, weshalb eine Blutentnahme im Klinikum Lichtenfels vorgenommen wurde. Der Führerschein und die Fahrzeugschlüssel des Mannes wurden sichergestellt. Er erhält eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. pol