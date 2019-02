Autofahrer mit zu viel Alkohol im Blut

Gleich zweimal hat die Polizei in der Nacht zum Freitag Fahrzeugführer kontrolliert, die ihr Auto unter Alkoholeinfluss steuerten. Ein 55-jähriger Mann wurde gegen 23 Uhr in der Hans-Maier-Straße angehalten. Da die kontrollierenden Beamten Alkoholgeruch wahrnahmen, wurde ein freiwilliger Alkoholtest bei dem Fahrer durchgeführt. Der Test ergab einen Wert von 0,8 Promille. Fast zeitgleich wurde ein 29-jähriger Mann in der Klummgasse in Herzogenaurach kontrolliert. Auch bei ihm wurde ein Alkoholtest durchgeführt, der 0,98 Promille ergab. Beiden Männern wurde die Weiterfahrt untersagt. Sie müssen sich jetzt wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.