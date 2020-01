Autofahrer mit Promille

Zu viel getrunken hatte ein 48-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Landkreis Haßberge. Bei einer Verkehrskontrolle am Mittwochabend in Rentweinsdorf stellten die Beamten der Polizeiin-spektion Ebern Alkoholgeruch beim Fahrer fest und führten einen gerichtsverwertbaren Atemalkoholtest durch. Da diese Überprüfung einen Wert von 0,96 Promille ergab, war die Fahrt für den Verkehrsteilnehmer beendet. Auf den Mann kommen nun ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro, ein einmonatiges Fahrverbot sowie zwei Punkte in Flensburg zu.