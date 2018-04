Augsfeld vor 16 Stunden

Autofahrer mit Promille

Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Augsfelder Straße in Haßfurt am Dienstag um 21.25 Uhr roch ein 55-jähriger VW-Fahrer deutlich nach Alkohol. Der Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,5...