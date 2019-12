Autofahrer mit Marihuana im Blut

Die Beamten der Polizei Höchstadt haben bei zwei Verkehrskontrollen den richtigen Riecher bewiesen. Im ersten Fall in Höchstadt wurde am späten Samstagnachmittag eine 26-jährige mit ihrem Fahrzeug in der Nähe des Schillerplatzes angehalten. Nach Befragung räumte sie den Konsum von Marihuana ein. Außerdem gab sie an, in ihrer Wohnung wären noch weitere Betäubungsmittel, was zu einer Durchsuchung mit dem Ergebnis führte, dass dort einige Gramm Marihuana gefunden wurden. Neben der strafrechtlichen Bedeutung wird die junge Frau auch mit Konsequenzen der Fahrerlaubnisbehörde rechnen müssen. Im zweiten Fall gegen 21.30 Uhr wurde ein 36-jähriger Höchstadter mit seinem Auto angehalten. Wegen Marihuanageruchs wurde der Fahrzeugführer explizit nach Drogenkonsum befragt. Ein durchgeführter Schnelltest bestätigte den Verdacht. Im Fahrzeug wurde noch eine geringe Menge eines Marihuana-Tabakgemisches gefunden. Neben der Straftat nach dem Betäubungsmittelgesetz hat sich der Fahrzeugführer noch wegen Fahrens unter Drogeneinfluss zu verantworten.