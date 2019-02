Autofahrer mit illegalen Waffen

Beamte der Erlanger Verkehrspolizei haben am Sonntag und am Montag bei Kontrollen illegale Waffen sichergestellt. Am Sonntagvormittag gegen 10 Uhr hielten Fahnder in der Rastanlage Aurach-Nord das Auto eines 35-Jährigen an, der sich auf dem Weg in Richtung Frankfurt befand. Im Handschuhfach führte er ein Elektroschockgerät mit. Der Ausländer musste ebenso 100 Euro Sicherheitsleistung entrichten wie ein 45-Jähriger, der am Montag kurz nach 9 Uhr am selben Ort kontrolliert wurde. In der Türablage seines Mercedes fanden die Beamten eine Stahlrute, einen sogenannten "Totschläger". Die Waffen wurden konfisziert.