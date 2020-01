Autofahrer mit 2,28 Promille erwischt

Dass das neue Jahr für ihn wenig erfreulich anfing, hat sich ein 50-Jähriger selbst zuzuschreiben, weil er sich sturzbetrunken ans Steuer seines Autos setzte. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle auf der B 173 hielten Beamte der Polizei-Inspektion Lichtenfels am Neujahrstag gegen 19.20 Uhr den 50-jährigen VW-Fahrer an. Dabei bemerkten sie an dem Mann einen starken Alkoholgeruch, der sich mit einem Atemalkoholwert von 2,28 Promille auch bestätigte. Deshalb wurde im Anschluss an die Kontrolle eine Blutentnahme im Klinikum Lichtenfels vorgenommen. Der Führerschein des Mannes konnte allerdings nicht sichergestellt werden, da er gar nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Er erhält nun Anzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr und wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.