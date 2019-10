Zeil am Main 13.10.2019

Autofahrer mit 0,7 Promille

Am frühen Samstagmorgen unterzogen Beamte der Polizeiinspektion Haßfurt in der Sander Straße in Zeil den 20 Jahre alten Fahrer eines VW einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Nachdem im Verlauf der Kont...