Autofahrer meldet kleinen Zusammenstoß

Ein 48-jähriger Mann ist am Samstagnachmittag zur Polizeiinspektion Hammelburg gekommen und hat gemeldet, dass er am Gut Sodenberg den Außenspiegel eines Autos abgefahren habe. Nachdem er eine Stunde gewartet hatte, meldete er den Schaden persönlich bei der Dienststelle. Der Schaden am Pkw des Geschädigten wird auf etwa 150 Euro geschätzt. pol