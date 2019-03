Autofahrer melden einen Zusammenstoß

Am Freitagabend sind die beiden Beteiligten eines Verkehrsunfalles, der gegen 14.30 Uhr in der Rote-Kreuz-Straße passiert war, zur Polizeiinspektion Hammelburg gekommen. Die beiden wollten den Unfall nachträglich aufnehmen lassen. Die 45-jährige Autofahrerin hatte an einer Kreuzung die Vorfahrt des 40-jährigen Pkw-Fahrers missachtet. Daraufhin kam es zum Zusammenstoß. Der entstandene Blechschaden beläuft sich auf etwa 3000 Euro. pol