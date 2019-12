Autofahrer kracht in die Schutzplanken

Auf der Maintalautobahn krachte in Höhe Stettfeld ein junger Autofahrer mit seinem Ford in die Leitplanken. Während eines Überholvorgangs am Mittwochmorgen hatte der 19-Jährige, der in Fahrtrichtung Schweinfurt unterwegs war, angeblich ein Tier wahrgenommen, das die Fahrbahn kreuzte. Als er abbremste, kam er ins Schleudern, verlor die Kontrolle und prallte mit seinem Auto auf einer Länge von 150 Metern zweimal in die Außenschutzplanken. Der Mann, der offenbar nicht gerade langsam fuhr, blieb unverletzt. Am Ford entstand Totalschaden von 2000 Euro. Der Schaden an den Leitplanken wird auf 4500 Euro geschätzt.